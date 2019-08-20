Дев’ятнадцятеро людей отруїлися морепродуктами з ринків Бердянська

ukru
04:30 • 24301 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 107692 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 147778 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 137181 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 204237 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154578 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 182237 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 170179 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130588 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173529 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.9 м/с
61 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 25376 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 54598 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 36485 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 47319 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 27397 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 135460 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 204225 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 182229 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 170175 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 138684 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 107673 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 101507 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 71340 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125107 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115829 перегляди
Актуальне
Дев’ятнадцятеро людей отруїлися морепродуктами з ринків Бердянська

Дев’ятнадцятеро людей отруїлися морепродуктами з ринків Бердянська

Київ • УНН

 • 10307 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Дев’ятнадцятеро людей отруїлися морепродуктами, купленими на ринках у курортному місті на північному узбережжі Азовського моря Бердянську. Про це повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

"Станом на 19 серпня 19 осіб, що вживали морепродукти (креветки, мідії, рапани), придбані на ринках м. Бердянська отруїлися", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у пресслужбі Бердянської міської ради, більшість осіб, що захворіли, пов’язують своє захворювання із придбанням вищевказаної продукції у готовому до вживання вигляді.

"Терміново у той же день 19 серпня розпорядженням міського голови було створено комісію з епідрозслідування випадків захворювань гострими кишковими інфекціями, пов’язаними з придбанням та вживанням морепродуктів... Зранку 20 серпня комісія вийшла на ймовірне торгове місце, де, зі слів захворівших, були придбані небезпечні морепродукти, та почала свою роботу, розроблюються профілактичні та протиепідемічні заходи, збирається уся необхідна інформація. Робота комісії триває", - проінформували у міськраді.

Нагадаємо, після весілля на Закарпатті з отруєнням у лікарню потрапили 35 людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,316.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,987.56