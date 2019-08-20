Дев’ятнадцятеро людей отруїлися морепродуктами з ринків Бердянська
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Дев’ятнадцятеро людей отруїлися морепродуктами, купленими на ринках у курортному місті на північному узбережжі Азовського моря Бердянську. Про це повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
"Станом на 19 серпня 19 осіб, що вживали морепродукти (креветки, мідії, рапани), придбані на ринках м. Бердянська отруїлися", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили у пресслужбі Бердянської міської ради, більшість осіб, що захворіли, пов’язують своє захворювання із придбанням вищевказаної продукції у готовому до вживання вигляді.
"Терміново у той же день 19 серпня розпорядженням міського голови було створено комісію з епідрозслідування випадків захворювань гострими кишковими інфекціями, пов’язаними з придбанням та вживанням морепродуктів... Зранку 20 серпня комісія вийшла на ймовірне торгове місце, де, зі слів захворівших, були придбані небезпечні морепродукти, та почала свою роботу, розроблюються профілактичні та протиепідемічні заходи, збирається уся необхідна інформація. Робота комісії триває", - проінформували у міськраді.
Нагадаємо, після весілля на Закарпатті з отруєнням у лікарню потрапили 35 людей.