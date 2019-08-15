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Після весілля на Закарпатті з отруєнням у лікарні вже 35 людей

Після весілля на Закарпатті з отруєнням у лікарні вже 35 людей

Київ • УНН

 • 19679 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Кількість госпіталізованих з отруєнням після весілля у ресторані на Закарпатті збільшилася до 35 людей, серед них - дев'ятеро дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Станом на 7 годину 15 серпня до Берегівської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 35 осіб (з них 9 дітей), які 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані "Родинний затишок" у селі Слобода Берегівського району (всього перебувало 190 осіб)", - повідомили у відомстві.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, напередодні до лікарні після весілля на Закарпатті потрапили 29 людей.

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