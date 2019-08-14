Після весілля на Закарпатті з отруєнням госпіталізували 29 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Після весілля у ресторані на Закарпатті у лікарні з отруєнням опинилися 29 людей, серед них - восьмеро дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Протягом 12-13 серпня до Берегівської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 29 осіб (з них 8 дітей), які 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані "Родинний затишок" у селі Слобода Берегівського району (всього перебувало 190 осіб)", - вказали у відомстві.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, після вживання їжі на території Хрестовоздвиженського храму на Вінничині госпіталізували 12 людей.