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Після весілля на Закарпатті з отруєнням госпіталізували 29 людей

Після весілля на Закарпатті з отруєнням госпіталізували 29 людей

Київ • УНН

 • 19282 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Після весілля у ресторані на Закарпатті у лікарні з отруєнням опинилися 29 людей, серед них - восьмеро дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Протягом 12-13 серпня до Берегівської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 29 осіб (з них 8 дітей), які 10 серпня вживали їжу на весіллі в ресторані "Родинний затишок" у селі Слобода Берегівського району (всього перебувало 190 осіб)", - вказали у відомстві.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, після вживання їжі на території Хрестовоздвиженського храму на Вінничині госпіталізували 12 людей.

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