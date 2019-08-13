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Отруєння в церкві у Вінницькій області: у лікарні 12 людей

Отруєння в церкві у Вінницькій області: у лікарні 12 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У лікарні опинилися вже 12 людей після вживання їжі на території Хрестовоздвиженського храму на Вінничині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Станом на 7 годину 13 серпня в Ямпільській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у селі Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)", - повідомили у відомстві.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 11 отруєних.

Українські Національні Новини

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