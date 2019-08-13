Отруєння в церкві у Вінницькій області: у лікарні 12 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У лікарні опинилися вже 12 людей після вживання їжі на території Хрестовоздвиженського храму на Вінничині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Станом на 7 годину 13 серпня в Ямпільській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у селі Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)", - повідомили у відомстві.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 11 отруєних.