Отравление в церкви в Винницкой области: в больнице 12 человек

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101200 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 101986 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130848 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140785 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128181 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129115 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130973 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153228 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151182 просмотра

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Отравление в церкви в Винницкой области: в больнице 12 человек

Отравление в церкви в Винницкой области: в больнице 12 человек

Киев  •  УНН

 • 19947 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В больнице оказались уже 12 человек после употребления пищи на территории Крестовоздвиженского храма в Винницкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 13 августа в Ямпольской ЦРБ с признаками пищевого отравления остаются на лечении 12 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в селе Должок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", - сообщили в ведомстве.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось об 11 отравившихся.

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