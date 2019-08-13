Отравление в церкви в Винницкой области: в больнице 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В больнице оказались уже 12 человек после употребления пищи на территории Крестовоздвиженского храма в Винницкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 13 августа в Ямпольской ЦРБ с признаками пищевого отравления остаются на лечении 12 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в селе Должок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", - сообщили в ведомстве.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, ранее сообщалось об 11 отравившихся.