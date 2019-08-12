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На Вінниччині госпіталізовано 11 осіб, які отруїлися у церкві

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Протягом 10 - 11 серпня до Ямпільської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 11 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у с. Довжок Ямпільського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

"Протягом 10 - 11 серпня до Ямпільської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 11 чоловік (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у с. Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)", йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, на Вінниччині 54 особи потрапили до лікарні з отруєнням після випускного вечора.

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