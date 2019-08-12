В Винницкой области госпитализированы 11 человек, отравившихся в церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В течение 10-11 августа в Ямпольскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Должок Ямпольского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"В течение 10-11 августа в Ямпольскую ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в с. Должок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, в Винницкой области 54 человека попали в больницу с отравлением после выпускного вечера.