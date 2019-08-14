После свадьбы на Закарпатье с отравлением госпитализировали 29 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. После свадьбы в ресторане на Закарпатье в больнице с отравлением оказались 29 человек, среди них - восемь детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В течение 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них 8 детей), которые 10 августа принимали пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в селе Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек)", - указали в ведомстве.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, после приема пищи на территории Крестовоздвиженского храма в Винницкой области госпитализировали 12 человек.