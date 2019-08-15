После свадьбы на Закарпатье с отравлением в больнице уже 35 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Количество госпитализированных с отравлением после свадьбы в ресторане на Закарпатье увеличилось до 35 человек, среди них - девять детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 15 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 35 человек (из них 9 детей), 10 августа употреблявшие пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в селе Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек)", - сообщили в ведомстве.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, накануне в больницу после свадьбы на Закарпатье попали 29 человек.