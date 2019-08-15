После свадьбы на Закарпатье с отравлением в больнице уже 35 человек

"По состоянию на 7:00 15 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 35 человек (из них 9 детей), 10 августа употреблявшие пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в селе Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек)", - сообщили в ведомстве.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, накануне в больницу после свадьбы на Закарпатье попали 29 человек.