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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 41648 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118843 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129535 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120724 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125087 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128058 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152815 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Девятнадцать человек отравились морепродуктами с рынков Бердянска

Девятнадцать человек отравились морепродуктами с рынков Бердянска

Киев  •  УНН

 • 10305 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Девятнадцать человек отравились морепродуктами, купленными на рынках в курортном городе на северном побережье Азовского моря Бердянске. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.

"По состоянию на 19 августа 19 человек, употреблявших морепродукты (креветки, мидии, рапаны), приобретенные на рынках г. Бердянска отравились", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета, большинство заболевших связывают свое заболевание с приобретением вышеуказанной продукции в готовом к употреблению виде.

"Срочно в тот же день 19 августа распоряжением городского головы была создана комиссия по эпидрасследованию случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, связанными с приобретением и употреблением морепродуктов... Утром 20 августа комиссия вышла на вероятное торговое место, где, по словам заболевших, были приобретенные опасные морепродукты, и начала свою работу, разрабатываются профилактические и противоэпидемические мероприятия, собирается вся необходимая информация. Работа комиссии продолжается", - проинформировали в горсовете.

Напомним, после свадьбы на Закарпатье с отравлением в больницу попали 35 человек.

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