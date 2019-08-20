Девятнадцать человек отравились морепродуктами с рынков Бердянска
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Девятнадцать человек отравились морепродуктами, купленными на рынках в курортном городе на северном побережье Азовского моря Бердянске. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.
"По состоянию на 19 августа 19 человек, употреблявших морепродукты (креветки, мидии, рапаны), приобретенные на рынках г. Бердянска отравились", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета, большинство заболевших связывают свое заболевание с приобретением вышеуказанной продукции в готовом к употреблению виде.
"Срочно в тот же день 19 августа распоряжением городского головы была создана комиссия по эпидрасследованию случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, связанными с приобретением и употреблением морепродуктов... Утром 20 августа комиссия вышла на вероятное торговое место, где, по словам заболевших, были приобретенные опасные морепродукты, и начала свою работу, разрабатываются профилактические и противоэпидемические мероприятия, собирается вся необходимая информация. Работа комиссии продолжается", - проинформировали в горсовете.
Напомним, после свадьбы на Закарпатье с отравлением в больницу попали 35 человек.