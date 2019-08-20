Названо попередню причину масового отруєння у Бердянську
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Пацієнтам, які вживали придбані на ринках у Бердянську морепродукти, поставили попередній діагноз — гостре кишкове отруєння, є підозри на холерний вібріон. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Як повідомив співрозмовник, перший випадок захворювання був виявлений 17 серпня, а на наступний день до лікарні поступили ще 8 осіб. Станом на сьогодні, до медиків звернулися 19 осіб.
Також, за даними джерела, попередній діагноз — гостре кишкове отруєння, однак є підозри на холерний вібріон, який є збудником холери.
Нагадаємо, 19 людей отруїлися морепродуктами, купленими на ринках у курортному місті на північному узбережжі Азовського моря Бердянську.
Більшість постраждалих пов’язують своє захворювання із придбанням вищевказаної продукції у готовому до вживання вигляді.