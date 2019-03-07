Названы победители конкурса в Верховный Суд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. 6 марта 2019 Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершила второй в истории страны конкурс на должности судей Верховного Суда и назвала его победителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВККСУ.
Сообщается, что второй конкурс, который был объявлен 2 августа 2018, проходил в четыре кассационные суды Верховного Суда. Кроме судей, в нем участвовали адвокаты, ученые и кандидаты с совокупным стажем.
В итоге среди 78 победителей конкурса оказалось 54 судьи (69%), 14 - научных работников (18%), 7 - адвокатов (9%), 3 - с совокупным стажем (4%). Таким образом, Комиссия рекомендует на назначение почти 30% кандидатов, ранее не работавших судьями.
Распределение победителей в кассационных судах ВС по опыту работы выглядит так:
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- Кассационный административный суд (26 должностей): 20 судей, 4 ученых, 1 адвокат и 1 с совокупным стажем;
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- Кассационный суд (16 должностей): 11 судей, 2 ученых и 3 адвоката;
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- Кассационный уголовный суд (13 должностей) 9 судей, 3 ученых и 1 адвокат;
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- Кассационный гражданский суд (23 должности): 14 судей, 5 ученых, 2 адвоката и 2 с совокупным стажем.
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Отмечается, что среди победителей конкурса на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда 30 кандидатов наук и 5 докторов наук; женщин - 31, мужчин - 47. Самому молодому победителю конкурса 34 года, а самому старшему - 61. Наибольшее количество победителей из Киева (24) и Харькова (8).
В ВККСУ добавили, что Комиссии в проведении конкурса на одном из этапов помогал Общественный совет добродетели, которій устанавливал соответствие кандидата критериям профессиональной этики и добродетели во время квалификационного оценивания. Относительно кандидатов ОСД подготовил 71 заключение. 55 кандидатов (77%) с выводами не попали в финальный рейтинг.
Напомним, 2 августа 2018 года объявлен второй конкурс в Верховный Суд. Комиссия получила 659 заявлений об участии в конкурсе, а допущено было 566 кандидатов. В составлении анонимного тестирования приняли участие 525 кандидатов, а в написании практической задачи - 316. По результатам специальной проверки к этапу собеседований было допущено 235 кандидатов.
Как сообщал УНН, конкурс в Верховный Суд составляет в среднем два человека на место.