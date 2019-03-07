Названо переможців конкурсу до Верховного Суду

КИЇВ. 7 березня. УНН. 6 березня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершила другий в історії країни конкурс на посади суддів Верховного Суду та назвала його переможців. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ВККСУ.