Названо переможців конкурсу до Верховного Суду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. 6 березня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершила другий в історії країни конкурс на посади суддів Верховного Суду та назвала його переможців. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ВККСУ.
Повідомляється, що другий конкурс, який було оголошено 2 серпня 2018 року, відбувався в чотири касаційні суди Верховного Суду. Окрім суддів, у ньому брали участь адвокати, науковці та кандидати із сукупним стажем.
У підсумку серед 78 переможців конкурсу опинилось 54 судді (69%), 14 – науковців (18%), 7 – адвокатів (9%), 3 – із сукупним стажем (4%). Таким чином, Комісія рекомендує на призначення майже 30% кандидатів, що раніше не працювали суддями.
Розподіл переможців у касаційних судах ВС за досвідом роботи віглядає так:
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- Касаційний адміністративний суд (26 посад): 20 суддів, 4 науковці, 1 адвокат та 1 із сукупним стажем;
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- Касаційний господарський суд (16 посад): 11 суддів, 2 науковці та 3 адвокати;
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- Касаційний кримінальний суд (13 посад): 9 суддів, 3 науковці та 1 адвокат;
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- Касаційний цивільний суд (23 посади): 14 суддів, 5 науковців, 2 адвокатів та 2 із сукупним стажем.
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Зазначається, що серед переможців конкурсу на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду 30 кандидатів наук та 5 докторів наук; жінок – 31, чоловіків – 47. Наймолодшому переможцю конкурсу 34 роки, а найстаршому – 61. Найбільша кількість переможців з Києва (24) та Харкова (8).
У ВККСУ додали, що Комісії у проведенні конкурсу на одному з етапів допомагала Громадська рада доброчесності, яка встановлювала відповідність кандидата критеріям професійної етики та доброчесності під час кваліфікаційного оцінювання. Стосовно кандидатів ГРД підготувала 71 висновок. 55 кандидатів (77%) з висновками не потрапили до фінального рейтингу.
Нагадаємо, 2 серпня 2018 року оголошено другий конкурс до Верховного Суду. Комісія отримала 659 заяв про участь у конкурсі, а допущено було 566 кандидатів. У складенні анонімного тестування взяли участь 525 кандидатів, а в написанні практичного завдання - 316. За результатами спеціальної перевірки до етапу співбесід було допущено 235 кандидатів.
Як повідомляв УНН, конкурс до Верховного Суду становить у середньому дві особи на місце.