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Конкурс до Верховного Суду становить у середньому дві особи на місце

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Фінальний рейтинг на 78 посад суддів Верховного Суду буде сформовано за конкурсними результатами 189 кандидатів, конкурс становить у середньому дві особи на місце. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ВККСУ.

"За період фінального етапу другого конкурсу до Верховного Суду "Дослідження досьє та співбесіди" 46 кандидатів із 235 не підтвердили своєї здатності здійснювати правосуддя у Верховному Суді. Таким чином, зі 189 кандидатів буде сформовано рейтинг до найвищої судової інстанції України", - вказали у ВККСУ.

Зі слів заступника голови Комісії Станіслава Щотки, у результаті надскладного випробування під час другого конкурсу до найвищої судової інстанції будуть обрані 78 переможців зі 189 кандидатів, які успішно пройшли всі етапи конкурсного відбору. 

Додамо, 2 серпня 2018 року оголошено другий конкурс до Верховного Суду. Комісія отримала 659 заяв про участь у конкурсі, а допущено було 566 кандидатів. У складенні анонімного тестування взяли участь 525 кандидатів, а в написанні практичного завдання - 316. За результатами спеціальної перевірки до етапу співбесід було допущено 235 кандидатів.

Нагадаємо, у серпні у Верховному Суді стало більше суддів.

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