Конкурс до Верховного Суду становить у середньому дві особи на місце

"За період фінального етапу другого конкурсу до Верховного Суду "Дослідження досьє та співбесіди" 46 кандидатів із 235 не підтвердили своєї здатності здійснювати правосуддя у Верховному Суді. Таким чином, зі 189 кандидатів буде сформовано рейтинг до найвищої судової інстанції України", - вказали у ВККСУ.

Зі слів заступника голови Комісії Станіслава Щотки, у результаті надскладного випробування під час другого конкурсу до найвищої судової інстанції будуть обрані 78 переможців зі 189 кандидатів, які успішно пройшли всі етапи конкурсного відбору.

Додамо, 2 серпня 2018 року оголошено другий конкурс до Верховного Суду. Комісія отримала 659 заяв про участь у конкурсі, а допущено було 566 кандидатів. У складенні анонімного тестування взяли участь 525 кандидатів, а в написанні практичного завдання - 316. За результатами спеціальної перевірки до етапу співбесід було допущено 235 кандидатів.

Нагадаємо, у серпні у Верховному Суді стало більше суддів.