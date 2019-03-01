Конкурс в Верховный Суд составляет в среднем два человека на место
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Финальный рейтинг на 78 должностей судей Верховного Суда будет сформирован по конкурсным результатам 189 кандидатов, конкурс составляет в среднем два человека на место. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВККСУ.
"За период финального этапа второго конкурса в Верховный Суд "Исследование досье и собеседования" 46 кандидатов из 235 не подтвердили своей способности осуществлять правосудие в Верховном Суде. Таким образом, из 189 кандидатов будет сформирован рейтинг к высшей судебной инстанции Украины", - указали в ВККСУ.
По словам заместителя главы Комиссии Станислава Щотки, в результате сложнейшего испытания во время второго конкурса в высшей судебной инстанции будут выбраны 78 победителей из 189 кандидатов, успешно прошедших все этапы конкурсного отбора.
Добавим, 2 августа 2018 года объявлен второй конкурс в Верховный Суд. Комиссия получила 659 заявлений об участии в конкурсе, а допущено было 566 кандидатов. В составлении анонимного тестирования приняли участие 525 кандидатов, а в написании практической задачи - 316. По результатам специальной проверки к этапу собеседований было допущено 235 кандидатов.
Напомним, в августе в Верховном Суде стало больше судей.