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Названы самые продуктивные комитеты Верховной Рады

Киев • УНН

 • 10371 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Наиболее эффективно в 8-м созыве Рады работал Комитет по иностранным делам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета избирателей Украины, передает УНН.

Названы самые продуктивные комитеты Верховной Рады

Как отметили в организации, производительность работы комитетов Верховной Рады за 5 лет определялась как процент принятых законов от общего числа законопроектов, которые готовились тем или иным комитетом и были вынесены на рассмотрение Рады. Среди ТОП-10 самых эффективных комитетов:

1. Комитет по иностранным делам (председатель - Анна Гопко) - показатель эффективности 76%. За время работы ВР народные депутаты рассмотрели 135 законопроектов, за подготовку которых отвечал Комитет по иностранным делам, из которых было принято в целом - 103 или 76%.

2. Комитет по вопросам европейской интеграции (председателя не выбирали) - 76% (ВР приняла 69 из 91 рассмотренных законопроектов, которые готовил комитет).

3. Комитет по вопросам культуры и духовности (Николай Княжицкий) - 35% (20 из 57).

4. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны (Сергей Пашинский) - 32% (86 из 266).

5. Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики (Виктория Сюмар) - 30% (20 из 67).

6. Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма (Артур Палатный) - 29% (24 из 82).

7. Комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью (Александр Третьяков) - 26% (31 из 118).

8. Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства (Виктор Галасюк) - 25% (38 из 150).

9. Комитет по вопросам науки и образования (председателя не выбирали) - 25% (38 из 150).

10. Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (Андрей Кожемякин) - 23% (82 из 353).

При этом в КИУ добавили, что производительность других комитетов ниже (в среднем 17%). Среди непродуктивных - Комитет по вопросам правовой политики и правосудия - 8% (28 из 341) и Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины - 3% (3 из 109).

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что если за пять лет работы лишь несколько процентов законопроектов, которые готовил комитет, были приняты, то это может свидетельствовать об определенных проблемах в организации его работы, а с другой - о низком интересе к нему со стороны большинства народных депутатов и малую настойчивость инициатора документа. Поэтому, по мнению эксперта, естественно, что, к примеру, производительность Комитета по иностранным делам или Комитета по вопросам евроинтеграции значительно выше, чем Комитета по вопросам Регламента.

Напомним, в январе народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады. Так, 39 нардепов не проголосовали ни разу за месяц. Это худший показатель за время работы девятой сессии ВР (сентябрь-январь).

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