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Названо найпродуктивніші комітети Верховної Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Найефективніше у 8-му скликанні Ради працював Комітет у закордонних справах. Про це повідомила прес-служба Комітету виборців України, передає УНН.

Названо найпродуктивніші комітети Верховної Ради

Як зазначили в організації, продуктивність роботи комітетів Верховної Ради за 5 років визначалася як відсоток прийнятих законів від загального числа законопроектів, які готувалися тим чи іншим комітетом і були винесені на розгляд Ради. Серед ТОП 10 найефективніших комітетів:

1. Комітет у закордонних справах (голова – Ганна Гопко) – показник ефективності 76%. За час роботи ВР народні депутати розглянули 135 законопроектів, за підготовку яких відповідав Комітет у закордонних справах, із яких було прийнято в цілому – 103 або 76%.

2. Комітет з питань європейської інтеграції (голову не призначено) – 76% (ВР прийняла 69 із 91 розглянутих законопроектів, які готував комітет).

3. Комітет з питань культури і духовності (Микола Княжицький) – 35% (20 із 57).

4. Комітет з питань національної безпеки і оборони (Сергій Пашинський) – 32% (86 із 266).

5. Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики (Вікторія Сюмар) – 30% (20 із 67).

6. Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму (Артур Палатний) – 29% (24 із 82).

7. Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю (Олександр Третьяков) – 26% (31 зі 118).

8. Комітет з питань промислової політики та підприємництва (Віктор Галасюк) – 25% (38 зі 150).

9. Комітет з питань науки і освіти (голову не призначено) – 25% (38 зі 150).

10. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (Андрій Кожем’якін) – 23% (82 із 353).

При цьому в КВУ додали, що продуктивність інших комітетів є нижчою (в середньому 17%). Серед найменш продуктивних – Комітет з питань правової політики та правосуддя – 8% (28 із 341) та Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України – 3% (3 зі 109).

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що якщо за п’ять років роботи лише кілька відсотків законопроектів, які готував комітет, були ухвалені, то це може свідчити про певні проблеми в організації його роботи, а з іншого боку, - про низький інтерес до нього зі сторони більшості народних депутатів та замалу наполегливість ініціатора документу. Тому, на думку експерта, природно, що, до прикладу, продуктивність Комітету у закордонних справах чи Комітету з питань євроінтеграції є значно вищою, аніж Комітету з питань Регламенту.

Нагадаємо, у січні народні депутати продемонстрували рекордно низькі показники участі в голосуваннях Верховної Ради. Так, 39 нардепів не проголосували жодного разу за місяць. Це найгірший показник за час роботи дев’ятої сесії ВР (вересень-січень).

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