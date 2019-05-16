Названы лучшие футболист и тренер Украины по итогам 2018 года

Награды вручил президент ФФУ Андрей Павелко.

Лучшим футболистом Украины по итогам 2018 года признан полузащитник "Шахтера" Марлос, а лучшим тренером - наставник "Зари" Юрий Вернидуб.

Марлос стал обладателем этой награды второй год подряд, а Вернидуб ранее уже признавался лучшим тренером Украины в 2016 году.

Победителей в номинациях определяли тренеры, игроки и футбольные эксперты. Награждение должно было состояться еще в декабре, но было отложено из-за введения в Украине военного положения.

Напомним, вчера, в финале Кубка Украины "Шахтер" обыграл "Ингулец" со счетом 3:0 и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.