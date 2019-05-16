Названо найкращих футболіста і тренера України за підсумками 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Перед фінальним матчем Кубка України між "Шахтарем" і "Інгульцем", який пройшов у Запоріжжі, відбулася церемонія нагородження "Футбольні зірки України", передає УНН.
Нагороди вручив президент ФФУ Андрій Павелко.
Найкращим футболістом України за підсумками 2018 року визнано півзахисника "Шахтаря" Марлоса, а найкращим тренером - наставника "Зорі" Юрія Вернидуба.
Марлос став володарем цієї нагороди другий рік поспіль, а Вернидуб раніше вже визнавався найкращим тренером України у 2016 році.
Переможців у номінаціях визначали тренери, гравці і футбольні експерти. Нагородження повинно було відбутися ще в грудні, але було відкладено через запровадження в Україні військового стану.
Нагадаємо, учора, у фіналі Кубка України "Шахтар" обіграв "Інгулець" із рахунком 3:0 і в четвертий раз поспіль став володарем трофею.