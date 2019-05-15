"Шахтар" став 13-кратним володарем Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На стадіоні “Славутич-Арена” у Запоріжжі відбувся фінал Кубку України з футболу: “Шахтар” — “Інгулець”, передає кореспондент УНН.
Першоліговий клуб не зумів зберегти інтригу у матчі, адже після першого тайму на табло уболівальники бачили рахунок 3:0. На 28 хвилині Тете замкнув невдалу спробу удару Тайсона, далі бразилець оформив дубль, замкнувши простріл низом Ісмаїлі. Штатний бомбардир “гірників” Жуніор Мораес відзначився в компенсований час.
В середині другої 45-хвилинки ізраїльтянин Соломон після контратаки також оформив дебютний гол за команду, як і Тете та встановив остаточні цифри на табло — 4:0.
Відзначимо, що “Інгулець” не тільки дійшов до вирішального матчу вперше у своїй історії, а й узагалі став першим клубом, який на цій стадії представляє не елітний дивізіон.
Додамо, що для “Шахтар” цей Кубок України став 13-м завойованим. На своєму шляху до фіналу підопічні Фонсеки пройшли “Олімпік” та київське “Динамо”, а також представника першої ліги “Дніпро-1”.