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"Шахтер" стал 13-кратным обладателем Кубка Украины

"Шахтер" стал 13-кратным обладателем Кубка Украины

Киев  •  УНН

 • 9327 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. На стадионе “Славутич-Арена” в Запорожье состоялся финал Кубка Украины по футболу “Шахтер” — “Ингулец”, передает корреспондент УНН.

Перволиговый клуб не сумел сохранить интригу в матче, ведь после первого тайма на табло болельщики видели счет 3:0. На 28 минуте Тете замкнул неудачную попытку удара Тайсона, дальше бразилец оформил дубль, замкнув прострел низом Исмаили. Штатный бомбардир “горняков” Жуниор Мораес отличился в компенсированное время.

В середине второй 45-минутки израильтянин Соломон после контратаки также оформил дебютный гол за команду, как и Тете и установил окончательные цифры на табло — 4:0.

Отметим, что “Ингулец” не только дошел до решающего матча впервые в своей истории, но и вообще стал первым клубом, который на этой стадии представляет не элитный дивизион.

Добавим, что для “Шахтера” этот Кубок Украины стал 13-м завоеванным. На своем пути к финалу подопечные Фонсеки прошли “Олимпик” и киевское “Динамо”, а также представителя первой лиги “Днепр-1”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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