Названы самые чистые реки Украины

"Наиболее чистыми реками Украины можно считать карпатские реки Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей", - говорится в ответе агентства.



Главной причиной, почему воды карпатских рек считают чистыми, это то, что они характеризуются благоприятными показателями качественного состояния вследствие особенностей формирования их гидравлического режима.



К слову, наиболее загрязненными являются водоемы в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях из-за сброса сточных вод коммунальными предприятиями.



Как сообщал УНН, сегодня, 22 марта, в мире отмечают Всемирный день воды .