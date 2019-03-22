Названы самые чистые реки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Чистейшими реками Украины считаются те, которые текут в Карпатах. Об этом сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
"Наиболее чистыми реками Украины можно считать карпатские реки Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей", - говорится в ответе агентства.
Главной причиной, почему воды карпатских рек считают чистыми, это то, что они характеризуются благоприятными показателями качественного состояния вследствие особенностей формирования их гидравлического режима.
К слову, наиболее загрязненными являются водоемы в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях из-за сброса сточных вод коммунальными предприятиями.
Как сообщал УНН, сегодня, 22 марта, в мире отмечают Всемирный день воды .