Названо найчистіші річки України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Найчистішими річками України вважаються ті, які течуть у Карпатах. Про це повідомили у Державному агентстві водних ресурсів України у відповідь на запит журналіста УНН.
“Найбільш чистими річками України можна вважати карпатські річки Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей”, - йдеться у відповіді агентства.
Головною причиною, чому води карпатських річок вважають найчистішими, це те, що вони характеризуються сприятливими показниками якісного стану внаслідок особливостей формування їх гідравлічного режиму.
До слова, найбільш забрудненими є водойми у Київській, Львівській та Хмельницькій областях через скидання стічних вод комунальними підприємствами.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 22 березня, у світі відзначають Всесвітній день води.