Названы города, которые зимой рискуют остаться без отопления из-за долгов

“Общая картина по расчетам теплоснабжающих предприятий за потребленный газ и электроэнергию улучшилась за последний месяц на 4%. Но ситуация до сих пор остается крайне неудовлетворительной. Лидеры-области по расчетам — Черкасская, Львовская, Полтавская, Донецкая области и Киев, хотя состояние расчетов в столице до сих пор остается на низком уровне. Критическая ситуация с расчетами на теплоснабжающих предприятиях в Ровенской (58%), а также Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях, где состояние расчетов составляет менее 73%”, — сообщил Зубко.

Отдельно он обратил внимание на Киевскую область — пгт. Коцюбинское, Черкасскую область — г. Смела, и Хмельницкую область — г. Шепетовка, где уровень расчетов за газ является крайне низким.

“Я обращаюсь к главам ОГА, взять под контроль ситуацию по этим городам. Это маленькие города в которых люди чувствуют себя в опасности, особенно в отопительный период”, — подчеркнул Зубко.

Отдельно чиновник поручил заместителю главы Киевщины, провести на уровне области заседание штаба по ТЭБ и ЧС по предотвращению чрезвычайных последствий непосредственно в городе Коцюбинском.

“Город, у которого на сегодня на счетах — 32 млн грн зимой может оказаться без отопления за счет накопленных долгов. Дополнительно необходимо решить вопрос водоснабжения в городе. Поэтому, прошу ОГА взять эту ситуацию под контроль”, — подчеркнул глава Минрегиона.

Зубко подчеркнул, что ситуация, которая сложилась с расчетами за газ на сегодняшний день не позволяет говорить о своевременном получении номинации от “Нафтогаза” в сентябре.

Напомним, теплоснабжающие предприятия затягивают реструктуризацию долгов за газ.