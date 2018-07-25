Названо міста, які взимку ризикують залишитись без опалення через борги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У смт. Коцюбинське (Київська область), м. Сміла (Черкаська область) і м. Шепетівка (Хмельницька область) рівень розрахунків за газ теплопостачальних підприємств є вкрай низьким. Через це ці міста можуть залишитись без газу, а відтак без опалення. Про це під час селекторної наради щодо підготовки до опалювального сезону заявив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на Мінрегіон.
“Загальна картина щодо розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий газ і електроенергію покращилася за останній місяць на 4%. Але ситуація досі залишається вкрай незадовільною. Лідери-області по розрахункам — Черкаська, Львівська, Полтавська, Донецька області та Київ, хоча стан розрахунків в столиці і досі залишається на низькому рівні. Критична ситуація з розрахунками на теплопостачальних підприємствах у Рівненській (58%), а також Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій і Київській областях, де стан розрахунків складає менш ніж 73%”, — повідомив Зубко.
Окремо він звернув увагу на Київську область — смт. Коцюбинське, Черкаську область — м. Сміла, і Хмельницьку область — м. Шепетівка, де рівень розрахунків за газ є вкрай низьким.
“Я звертаюсь до голів ОДА, взяти під контроль ситуацію по цим містам. Це маленькі міста в яких люди відчувають себе в небезпеці, особливо в опалювальний період”, — підкреслив Зубко.
Окремо урядовець доручив заступнику голови Київщини, провести на рівні області засідання штабу з ТЕБ і НС щодо запобігання надзвичайних наслідків безпосередньо в місті Коцюбинському.
“Місто, яке на сьогодні має на рахунках — 32 млн грн взимку може опинитися без опалення за рахунок накопичених боргів. Додатково потребує вирішення питання водопостачання у місті. Тож, прошу ОДА взяти цю ситуацію під контроль”, — наголосив голова Мінрегіону.
Зубко підкреслив, що ситуація, яка склалася з розрахунками за газ на сьогоднішній день не дає можливості говорити про своєчасне отримання номінації від “Нафтогазу” у вересні.
Нагадаємо, теплопостачальні підприємства затягують реструктуризацію боргів за газ.