Названы лучшие работодатели Украины

Редакция журнала выбрала 10 отраслей экономики, формирующих ВВП нашей страны. В каждой из них представлены по три лучшие компании, в которых сбалансирован уровень зарплаты и возможности карьерного роста.

В рейтинге представлены различные отрасли экономики: агросектор, телеком, ретейл, промышленность и энергетика, производство потребительских товаров и другие. Среди отраслей названы и лучше работодатели в строительстве. Среди лучших компания “Киевгорстрой”.

Холдинговая компания “Киевгорстрой”, 80% акций которой принадлежит городской общине Киева, — крупнейший оператор рынка недвижимости в Украине. Компания открыта для выпускников вузов и систематически работает с персоналом для повышения его квалификации. При этом все сотрудники Киевгорстроя, в том числе новые, могут рассчитывать на оговоренный коллективным договором компенсационный (социальный) пакет.

Глава правления — президент “Киевгорстрой” Игорь Кушнир комментируя позиции компании, отметил, что на сегодняшний день компания является одним из самых экономически стабильных предприятий страны, а коллектив единомышленников — это преимущество любой организации.

“Я не устану повторять, что коллектив компании — это живой организм. Где каждый на своем месте и занимается тем, что не только умеет лучше всего, но и любит. Поэтому и результатами можно гордиться! А они говорят сами за себя: на сегодняшний день „Киевгорстрой“ является одним из самых надежных предприятий страны”, — отметил Игорь Кушнир.

Напомним, доля строительной отрасли в ВВП Украины составляет 2,7%. Лидерами по объемам выполнения строительных работ являются Харьковская, Днепропетровская области и Киев. Наибольшие темпы роста в 2018 году демонстрируют Закарпатская (193,8%) и Черновицкая (171,9%) области.