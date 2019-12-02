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Названо кращих роботодавців України

Названо кращих роботодавців України

Київ • УНН

 • 15317 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Щорічний рейтинг кращих роботодавців країни представив журнал Фокус, повідомляє УНН.

Редакція журналу вибрала 10 галузей економіки, що формують ВВП нашої країни. У кожній з них представлені по три кращі компанії, в яких збалансований рівень зарплати і можливості кар'єрного росту.

У рейтингу представлені різні галузі економіки: агросектор, телеком, ритейл, промисловість та енергетика, виробництво споживчих товарів та інші. Серед галузей названі і кращі роботодавці в будівництві. Серед кращих компанія "Київміськбуд".

Холдингова компанія "Київміськбуд", 80% акцій якої належить міській громаді Києва, - найбільший оператор ринку нерухомості в Україні. Компанія відкрита для випускників вузів і систематично працює з персоналом для підвищення його кваліфікації. При цьому всі співробітники Київміськбуду, у тому числі нові, можуть розраховувати на обумовлений колективним договором компенсаційний (соціальний) пакет.

Глава правління - президент "Київміськбуд" Ігор Кушнір, коментуючи позиції компанії, зазначив, що на сьогодні компанія є одним з найбільш економічно стабільних підприємств країни, а колектив однодумців - це перевага будь-якої організації.

"Я не втомлюся повторювати, що колектив компанії - це живий організм. Де кожен на своєму місці і займається тим, що не тільки вміє найкраще, але і любить. Тому і результатами можна пишатися! А вони кажуть самі за себе: на сьогодні "Київміськбуд" є одним з найнадійніших підприємств країни", - зазначив Ігор Кушнір.

Нагадаємо, частка будівельної галузі в ВВП України становить 2,7%. Лідерами за обсягами виконання будівельних робіт є Харківська, Дніпропетровська області та Київ. Найбільші темпи зростання в 2018 році демонструють Закарпатська (193,8%) та Чернівецька (171,9%) області.

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