Названы европейские страны-лидеры по производству сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. За год производство сигарет в Европе упало на 8,2%, передает УНН со ссылкой на данные Евростата.
Так, в 2017 году в Европе было произведено 487 млрд сигарет, в 2016 — 447 млрд.
“Производство сигарет в ЕС в 2017 году было эквивалентно более 950 сигарет на одного жителя ЕС”, — говорится в сообщении.
Наибольшее количество сигарет было произведено в Германии, Польше и Румынии.
Так, Германия произвела почти 150 млрд сигарет. На долю страны пришлось 31% производства сигарет в ЕС.
“Иными словами, каждая третяя сигарета, произведенная в ЕС, происходит из Германии”, — говорится в сообщении.
Польша заняла второе место с показателем в 114 млрд сигарет, Румыния — третье (70 млрд).
Напомним, в Украине подорожали алкоголь и сигареты.