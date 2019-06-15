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Названы европейские страны-лидеры по производству сигарет

Киев • УНН

 • 12207 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. За год производство сигарет в Европе упало на 8,2%, передает УНН со ссылкой на данные Евростата.

Названы европейские страны-лидеры по производству сигарет

Так, в 2017 году в Европе было произведено 487 млрд сигарет, в 2016 — 447 млрд.

“Производство сигарет в ЕС в 2017 году было эквивалентно более 950 сигарет на одного жителя ЕС”, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество сигарет было произведено в Германии, Польше и Румынии.

Так, Германия произвела почти 150 млрд сигарет. На долю страны пришлось 31% производства сигарет в ЕС.

“Иными словами, каждая третяя сигарета, произведенная в ЕС, происходит из Германии”, — говорится в сообщении.

Польша заняла второе место с показателем в 114 млрд сигарет, Румыния — третье (70 млрд).

Напомним, в Украине подорожали алкоголь и сигареты.

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