Названі європейські країни-лідери з виробництва сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. За рік виробництво сигарет в Європі впало на 8,2%, передає УНН з посиланням на дані Євростату.
Так, у 2017 році в Європі було вироблено 487 мільярдів сигарет, в 2016 — 447 млрд.
“Виробництво сигарет в ЄС в 2017 році було еквівалентно понад 950 сигарет на одного жителя ЄС”, — йдеться в повідомленні.
Найбільше сигарет було вироблено в Німеччині, Польщі і Румунії.
Так, Німеччина виробила майже 150 мільярдів сигарет. На частку країни припало 31% виробництва сигарет в ЄС.
“Іншими словами, кожна третя сигарета, вироблена в ЄС, походить з Німеччини”, — йдеться в повідомленні.
Польща зайняла друге місце з показником в 114 мільярдів сигарет, Румунія — третє (70 мільярдів).
Нагадаємо, в Україні подорожчали алкоголь і сигарети.