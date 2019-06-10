В Украине подорожали алкоголь и сигареты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Инфляция на потребительском рынке в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года составила 0,7%, с начала года - 4,2%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики.
"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в том числе на табачные изделия - на 2,0%, алкогольные напитки - на 0,6%", - сообщили в пресс-службе.
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Как сообщал УНН, по информации НБУ, потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее чем ожидалось, темпами через временные факторы - рост цен на некоторые овощи и горючее, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано.
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