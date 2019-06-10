В Україні подорожчали алкоголь та сигарети
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Інфляція на споживчому ринку у травні 2019 р. порівняно із квітнем 2019 р. становила 0,7%, з початку року – 4,2%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу статистики.
"Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 2,0%, алкогольні напої – на 0,6%", - повідомили у прес-службі.
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Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, споживча інфляція протягом двох останніх місяців зростала швидшими ніж очікувалося, темпами через тимчасові фактори - зростання цін на деякі овочі і пальне, однак вже у другому півріччі їх вплив буде нівельовано.
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