Названы семь крупнейших европейских банков по размеру активов в рф

Некоторые западные банки до сих пор активно работают в рф. Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), Посол Майкл Макфол, назвала семь крупнейших европейских банков по размеру активов в россии. Об этом говорится в Плане действий для дальнейшего усиления санкционного давления на россию - Action Plan 3.0, передает УНН.

Детали

Группа рекомендовала требовать от западных банков, которые до сих пор работают в россии, выйти с рынка рф.

Семь крупнейших европейских банков по размеру активов в россии - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP - сообщили об общей прибыли более €3 млрд в 2023 году и уплатили кремлю более €800 млрд. Эти банки обеспечивают россии большую лазейку в финансовых санкциях, которая помогает финансировать войну кремля в Украине. Это нажива на войне, которая является недопустимой - говорится в документе.

В документе также указывается, что эти банки следует заставить платить штрафы, пропорциональные налогам, которые они платят россии, так же, как Соединенные Штаты наказывают компании, платящие взятки за рубежом.

Напомним

В Плане действий для дальнейшего усиления санкционного давления на россию - Action Plan 3.0, который представила Международная рабочая группа по санкциям против россии, предлагается считать уплату иностранными компаниями налогов в рф взяточничеством, которое должно влечь за собой штрафные санкции.

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