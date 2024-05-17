Названо сім найбільших європейських банків за розміром активів в рф
Київ • УНН
Міжнародна робоча група з питань санкцій проти росії рекомендувала сімом найбільшим за розміром активів європейським банкам, що працюють в росії, піти з російського ринку та сплатити штрафи, пропорційні сплаченим там податкам.
Деякі західні банки досі активно працюють в рф. Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії, яку очолюють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), Посол Майкл Макфол, назвала сім найбільших європейських банків за розміром активів в росії. Про це йдеться в Плані дій для подальшого посилення санкційного тиску на росію – Action Plan 3.0, передає УНН.
Деталі
Група рекомендувала вимагати від західних банків, які досі працюють в росії, вийти з ринку рф.
Сім найбільших європейських банків за розміром активів у росії — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP — повідомили про загальний прибуток понад €3 млрд у 2023 році та сплатили кремлю понад €800 млрд. Ці банки забезпечують росії велику лазівку у фінансових санкціях, яка допомагає фінансувати війну кремля в Україні. Це нажива на війні, яка є неприпустимою
В документі також вказується, що ці банки слід змусити платити штрафи, пропорційні податкам, які вони сплачують росії, так само, як Сполучені Штати карають компанії, що платять хабарі за кордоном.
Нагадаємо
В Плані дій для подальшого посилення санкційного тиску на росію – Action Plan 3.0, який презентувала Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії, пропонується вважати сплату іноземними компаніями податків в рф хабарництвом, яке має тягти за собою штрафні санкції.
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