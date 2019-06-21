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Названы места в Киеве с высоким уровнем загрязнения воздуха

Киев • УНН

 • 12107 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве зафиксирован в ряде районов столицы. Об этом проинформировала пресс-служба Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве, передает УНН.

Названы места в Киеве с высоким уровнем загрязнения воздуха

Так, согласно предоставленной информации от Укргидрометцентра ГСЧС с 12 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

"По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в течение 12-13, 18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: ул. Скляренко (в Оболонском районе - ред.); Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевская площадей", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в ГСЧС говорили, что высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве держаться до понедельника, 18 июня.

Также врач посоветовал методы защиты от летнего смога в Киеве.

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