Названы места в Киеве с высоким уровнем загрязнения воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве зафиксирован в ряде районов столицы. Об этом проинформировала пресс-служба Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве, передает УНН.
Так, согласно предоставленной информации от Укргидрометцентра ГСЧС с 12 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
"По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в течение 12-13, 18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: ул. Скляренко (в Оболонском районе - ред.); Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевская площадей", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медик рассказал, где в Киеве воздух чище
Напомним, ранее в ГСЧС говорили, что высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве держаться до понедельника, 18 июня.
Также врач посоветовал методы защиты от летнего смога в Киеве.