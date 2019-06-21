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Названі місця у Києві з високим рівнем забруднення повітря

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Високий рівень забруднення повітря у Києві зафіксовано у низці районів столиці. Про це проінформувала прес-служба Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, передає УНН.

Названі місця у Києві з високим рівнем забруднення повітря

Так, згідно з наданою інформацією від Укргідрометцентру ДСНС з 12 червня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

"За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського протягом 12-13, 18-19 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових ГДК (граничнодопустима концентрація) в районах: вул. Скляренка (в Оболонському районі - ред.); Оболонського проспекту; Бессарабської та Деміївської площ", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше у ДСНС казали, що високий рівень забруднення повітря в Києві триматиметься до понеділка, 18 червня.

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