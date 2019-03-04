НАПК пригласило для объяснений заместителя Министра юстиции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях заместителя Министра юстиции и ряд должностных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
По признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии Сукманову Елену Валерьевну, Первого заместителя Министра юстиции Украины, приглашают в НАПК 5 марта на 9:30.
В агентстве добавили, что по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашают Колесника Ярослава Федоровича, главного врача коммунального учреждения Киевского областного совета "Белоцерковский областной онкологический диспансер" (5 марта с 09:30 до 13:00), а также Олейника Юрия Валерьевича, главу Коротичанского сельсовета Харьковского района Харьковской области, (13 марта с 10:00 до 15:00).
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Как сообщили в НАПК по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год в агентство приглашают Христюк Юлию Вячеславовну, заместителя начальника отдела госнадзора за безопасностью мореплавания флота рыбной промышленности Госрыбагенства (5 марта в 10:00).
Также по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2016 приглашена Клочко Юлия Анатольевна, прокурор отдела прокуратуры Киевской области (6 марта в 11:00).
В НАПК добавили, что пригласили Зеленина Вячеслава Алексеевича, бывшего судью Киевского апелляционного хозяйственного суда (6 марта в 10:00) - по признакам несвоевременного предоставления декларации перед увольнением.
Как сообщал УНН, НАПК направило в суд протоколы на кандидата в президенты и на заместителей министров.