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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 22507 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 116239 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122312 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 117185 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141227 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145143 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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НАПК пригласило для объяснений заместителя Министра юстиции

НАПК пригласило для объяснений заместителя Министра юстиции

Киев  •  УНН

 • 7738 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях заместителя Министра юстиции и ряд должностных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По признакам непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии Сукманову Елену Валерьевну, Первого заместителя Министра юстиции Украины, приглашают в НАПК 5 марта на 9:30.

В агентстве добавили, что по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашают Колесника Ярослава Федоровича, главного врача коммунального учреждения Киевского областного совета "Белоцерковский областной онкологический диспансер" (5 марта с 09:30 до 13:00), а также Олейника Юрия Валерьевича, главу Коротичанского сельсовета Харьковского района Харьковской области, (13 марта с 10:00 до 15:00).

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Как сообщили в НАПК по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год в агентство приглашают Христюк Юлию Вячеславовну, заместителя начальника отдела госнадзора за безопасностью мореплавания флота рыбной промышленности Госрыбагенства (5 марта в 10:00).

Также по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2016 приглашена Клочко Юлия Анатольевна, прокурор отдела прокуратуры Киевской области (6 марта в 11:00).

В НАПК добавили, что пригласили Зеленина Вячеслава Алексеевича, бывшего судью Киевского апелляционного хозяйственного суда (6 марта в 10:00) - по признакам несвоевременного предоставления декларации перед увольнением.

Как сообщал УНН, НАПК направило в суд протоколы на кандидата в президенты и на заместителей министров.

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