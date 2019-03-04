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НАЗК запросило для пояснень заступника Міністра юстиції

НАЗК запросило для пояснень заступника Міністра юстиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Національне агенство з запобігання корупції запросило до НАЗК для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення заступника Міністра юстиції і ряд посадовців. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

За ознаками неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Сукманову Олену Валеріївну, Першого заступника Міністра юстиції України, запрошують до НАЗК 5 березня на 09:30.

У агенстві додали, що за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошують Колесника Ярослава Федоровича, головного лікаря комунального закладу Київської обласної ради "Білоцерківський обласний онкологічний диспансер" (5 березня з 09:30 до 13:00) а також Олійника Юрія Валерійовича, голову Коротичанської селищної ради Харківського району Харківської області, (13 березня з 10:00 до 15:00).

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Як повідомили у НАЗК, за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік до агенства запрошують Христюк Юлію В’ячеславівну, заступника начальника відділу держнагляду за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості Держрибагенства (5 березня о 10:00).

Також за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2016 рік запрошено Клочко Юлію Анатоліївну, прокурора відділу прокуратури Київської області (6 березня об 11:00).

У НАЗК додали, що запросили Зеленіна В’ячеслава Олексійовича, колишнього суддю Київського апеляційного господарського суду, (6 березня о 10:00) - за ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням.

Як повідомляв УНН, НАЗК направило до суду протоколи на кандидата у президенти та на заступників міністрів.

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