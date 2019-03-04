НАЗК направило до суду протоколи на кандидата у президенти та на заступників міністрів

“Складено протокол стосовно народного депутата України Сергія Тарути, який використав надане йому право на депутатське звернення в приватних інтересах та з метою, яка не пов’язана зі здійсненням його депутатської діяльності. Зазначене містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-7 КУпАП”, — йдеться у повідомленні.

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Також складено протоколи на заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова та стосовно заступника міністра інфраструктури України Юрія Лавриненка.

“За порушення обмежень щодо одержання подарунків складено протоколи стосовно колишнього заступника голови Львівської ОДА Ірини Гримак, директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомири Мандзій та колишнього директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Романа Филипіва. Встановлено, що посадовці отримали подарунки у вигляді оплати послуги перельоту чартерним рейсом вартістю 4842 грн кожний від голови Львівської ОДА Олега Синютки, чим порушили вимоги статті 23 Закону України „Про запобігання корупції“, — додали у відомстві.

Також складено протоколи стосовно голови Березанської міської ради Київської області Володимира Тимченка та головного лікаря Монастирищенської центральної районної лікарні Наталії Мороз, які е надали інформацію на запит НАЗК, чим вчинили адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 188-46 КУпАП.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про завершення повних перевірок декларацій за 2015–2017 роки, поданих 15-ма декларантами, серед яких судді та два народні депутати України Євгеній Мураєв та Семен Семенченко.