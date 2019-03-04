НАПК направило в суд протоколы на кандидата в президенты и на заместителей министров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротоколы в отношении восьми человек, а именно: в отношении народного депутата, кандидата в президенты Сергея Таруты, в отношении первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова и в отношении заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Составлен протокол в отношении народного депутата Украины Сергея Таруты, который использовал предоставленное ему право на депутатское обращение в частных интересах и с целью, не связанной с осуществлением его депутатской деятельности. Указанное содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 КУпАП", - говорится в сообщении.
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Также составлены протоколы на заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова и в отношении заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавриненко.
"За нарушение ограничений относительно получения подарков составлены протоколы в отношении бывшего заместителя председателя Львовской ОГА Ирины Гримак, директора департамента образования и науки Львовской ОГА Любомиры Мандзий и бывшего директора департамента экономической политики Львовского ОГА Романа Филипива. Установлено, что должностные лица получили подарки в виде оплаты услуги перелета чартерным рейсом стоимостью 4842 грн каждый от председателя Львовской ОГА Олега Синютки, чем нарушили требования статьи 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - добавили в ведомстве.
Также составлены протоколы в отношении председателя Березанского городского совета Киевской области Владимира Тимченко и главного врача Монастырищенской центральной районной больницы Натальи Мороз, которые не предоставили информацию на запрос НАПК, чем совершили административное правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 188-46 КУоАП.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о завершении полных проверок деклараций по 2015-2017 годам, представленных 15-ю декларантами, среди которых судьи и два народных депутата Украины Евгений Мураев и Семен Семенченко.