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НАЗК перевірило декларації нардепів Мураєва та Семенченка

НАЗК перевірило декларації нардепів Мураєва та Семенченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про завершення повних перевірок декларацій за 2015–2017 роки, поданих 15-ма декларантами, серед яких судді та два народні депутати України Євгеній Мураєв та Семен Семенченко. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

"НАЗК на засіданні прийняло рішення про завершення повних перевірок декларацій за 2015–2017 роки, поданих 15-ма декларантами, серед яких народні депутати України та судді. За результатами перевірок, які розпочались на підставі повідомлень від викривачів корупції, громадських організацій та правоохоронних органів, наведені у цих повідомленнях факти підтвердились повністю стосовно 6-ти декларантів, не підтвердились – стосовно 3-х осіб, підтвердились частково – стосовно 2-х осіб. Перевірки стосовно 4-х декларантів були розпочаті на підставі ст. 50 Закону України "Про запобігання корупції", - повідомили а Агентстві.

Так, НАЗК ухвалило рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих:

  • Євгенієм Мураєвим, народним депутатом України VIII скликання, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Семеном Семенченком, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 рік (виправленої).
  • Іваном Бандурою, суддею Святошинського районного суду міста Києва, за 2017 рік.
  • Павлом Борисенком, суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Миколою Гімоном, суддею Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, за 2015 та 2016 роки, а також суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду – за 2017 рік.
  • Віктором Глиняним, суддею, заступником голови Апеляційного суду міста Києва, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Віталієм Давнієм, суддею апеляційного суду Чернівецької області, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016 та 2017 роки.
  • Оленою Кузьмишиною, суддею Київського апеляційного адміністративного суду, за 2015, 2016 (виправленої), а також за 2017 роки.
  • Ларисою Мороз, суддею Вищого адміністративного суду України, за 2015, 2016 роки, а також суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду – за 2017 рік.
  • Олександром Стародубом, суддею Вищого адміністративного суду України, за 2015, 2016 роки, а також суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду – за 2017 рік.
  • Євгеном Чаку, суддею Київського апеляційного адміністративного суду, за 2015 рік, а також суддею Київського апеляційного адміністративного суду за 2016, 2017 роки.
  • Ігорем Тереховим, першим заступником Харківського міського голови, за 2015 рік (виправленої), а також 2016, 2017 роки.
  • Олексієм Чепурком, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Полтавської міської ради, за 2015, 2016 роки, а також за період з 01 січня по 24 березня 2017 року (перед звільненням).
  • Ельзарою Кайбуллаєвою, слідчим слідчого відділення Новотроїцького відділення поліції ГУ НП у Херсонській області, за 2016 рік.
  • Михайлом Новіковим, завідувачем сектору контролю за обігом марок акцизного податку ГУ ДФС у Вінницькій області, за 2017 рік.

    • Крім цього, під час засідання ухвалені рішення про продовження строку повних перевірок декларацій стосовно 18-ти осіб.

    Нагадаємо, НАЗК виявило у декларації нардепа недостовірні дані на 2,8 млн грн.

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