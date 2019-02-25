НАЗК перевірило декларації нардепів Мураєва та Семенченка

"НАЗК на засіданні прийняло рішення про завершення повних перевірок декларацій за 2015–2017 роки, поданих 15-ма декларантами, серед яких народні депутати України та судді. За результатами перевірок, які розпочались на підставі повідомлень від викривачів корупції, громадських організацій та правоохоронних органів, наведені у цих повідомленнях факти підтвердились повністю стосовно 6-ти декларантів, не підтвердились – стосовно 3-х осіб, підтвердились частково – стосовно 2-х осіб. Перевірки стосовно 4-х декларантів були розпочаті на підставі ст. 50 Закону України "Про запобігання корупції", - повідомили а Агентстві.

Так, НАЗК ухвалило рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих:

Євгенієм Мураєвим, народним депутатом України VIII скликання, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Семеном Семенченком, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 рік (виправленої).

Іваном Бандурою, суддею Святошинського районного суду міста Києва, за 2017 рік.

Павлом Борисенком, суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Миколою Гімоном, суддею Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, за 2015 та 2016 роки, а також суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду – за 2017 рік.

Віктором Глиняним, суддею, заступником голови Апеляційного суду міста Києва, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Віталієм Давнієм, суддею апеляційного суду Чернівецької області, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016 та 2017 роки.

Оленою Кузьмишиною, суддею Київського апеляційного адміністративного суду, за 2015, 2016 (виправленої), а також за 2017 роки.

Ларисою Мороз, суддею Вищого адміністративного суду України, за 2015, 2016 роки, а також суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду – за 2017 рік.

Олександром Стародубом, суддею Вищого адміністративного суду України, за 2015, 2016 роки, а також суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду – за 2017 рік.

Євгеном Чаку, суддею Київського апеляційного адміністративного суду, за 2015 рік, а також суддею Київського апеляційного адміністративного суду за 2016, 2017 роки.

Ігорем Тереховим, першим заступником Харківського міського голови, за 2015 рік (виправленої), а також 2016, 2017 роки.

Олексієм Чепурком, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Полтавської міської ради, за 2015, 2016 роки, а також за період з 01 січня по 24 березня 2017 року (перед звільненням).

Ельзарою Кайбуллаєвою, слідчим слідчого відділення Новотроїцького відділення поліції ГУ НП у Херсонській області, за 2016 рік.

Михайлом Новіковим, завідувачем сектору контролю за обігом марок акцизного податку ГУ ДФС у Вінницькій області, за 2017 рік.

Крім цього, під час засідання ухвалені рішення про продовження строку повних перевірок декларацій стосовно 18-ти осіб.

Нагадаємо, НАЗК виявило у декларації нардепа недостовірні дані на 2,8 млн грн.