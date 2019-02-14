НАЗК виявило у декларації нардепа недостовірні дані на 2,8 млн грн

ukru
12:58 • 103322 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 230985 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 228857 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 216279 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 232753 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 207256 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 182749 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 344902 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 163715 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 295246 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
46 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 192062 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 193113 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 177330 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 164997 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 118254 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 263109 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 344921 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 295260 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 268659 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 228176 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 117894 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 116024 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 118987 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 113729 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 120219 перегляди
Актуальне
НАЗК виявило у декларації нардепа недостовірні дані на 2,8 млн грн

НАЗК виявило у декларації нардепа недостовірні дані на 2,8 млн грн

Київ • УНН

 • 9994 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення в декларації народного депутата та інших посадовців. Зокрема, після перевірки декларації народного депутата Богдана Дубневича НАЗК встановлено недостовірні відомості на суму понад 2,8 млн грн, про що повідомлено НАБУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Богдан Дубневич у декларації за 2016 рік не задекларував 7 власних земельних ділянок та одну ділянку дружини, а також не вказав вартість ще п’яти об’єктів - чотирьох квартир дружини та своєї земельної ділянки. Крім того, депутат не задекларував корпоративні права дружини у чотирьох господарських товариствах, недостовірно вказав суму її доходу від здачі майна в оренду та не вказав суму отриманих ним дивідендів. Загалом у декларації депутата встановлено недостовірні відомості на суму понад 2,8 млн грн, про що повідомлено Національне антикорупційне бюро", - повідомили у НАЗК.

Загалом НАЗК затвердило обґрунтовані висновки щодо народного депутата Богдана Дубневича, депутата Соледарської міської ради Донецької області Юрія Пластуна, депутата Хмельницької обласної ради Андрія Гордійчука, депутата Житомирської міської ради Сергія Пидюри, першого заступника прокурора Чернігівської області Юрія Балєва та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради Андрія Бабського.

За даними НАЗК, зокрема, Юрій Балєв у декларації за 2015 рік не задекларував квартиру дружини та земельну ділянку, яку вона орендує, та недостовірно вказав суму свого доходу. Відповідні об’єкти дружини прокурор не вказав і в декларації за 2016 рік, вказали в Агентстві. "Про декларування недостовірної інформації на суму понад 1,4 млн грн в кожній декларації повідомлено Національне антикорупційне бюро", - додали у НАЗК.

Нагадаємо, у НАЗК раніше заявили, що відомості, зазначені у зверненні про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, були підтверджені стосовно декларації за 2016 рік, поданої Богданом Дубневичем.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,254.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,997.32