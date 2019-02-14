НАЗК виявило у декларації нардепа недостовірні дані на 2,8 млн грн

"Богдан Дубневич у декларації за 2016 рік не задекларував 7 власних земельних ділянок та одну ділянку дружини, а також не вказав вартість ще п’яти об’єктів - чотирьох квартир дружини та своєї земельної ділянки. Крім того, депутат не задекларував корпоративні права дружини у чотирьох господарських товариствах, недостовірно вказав суму її доходу від здачі майна в оренду та не вказав суму отриманих ним дивідендів. Загалом у декларації депутата встановлено недостовірні відомості на суму понад 2,8 млн грн, про що повідомлено Національне антикорупційне бюро", - повідомили у НАЗК.

Загалом НАЗК затвердило обґрунтовані висновки щодо народного депутата Богдана Дубневича, депутата Соледарської міської ради Донецької області Юрія Пластуна, депутата Хмельницької обласної ради Андрія Гордійчука, депутата Житомирської міської ради Сергія Пидюри, першого заступника прокурора Чернігівської області Юрія Балєва та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради Андрія Бабського.

За даними НАЗК, зокрема, Юрій Балєв у декларації за 2015 рік не задекларував квартиру дружини та земельну ділянку, яку вона орендує, та недостовірно вказав суму свого доходу. Відповідні об’єкти дружини прокурор не вказав і в декларації за 2016 рік, вказали в Агентстві. "Про декларування недостовірної інформації на суму понад 1,4 млн грн в кожній декларації повідомлено Національне антикорупційне бюро", - додали у НАЗК.

Нагадаємо, у НАЗК раніше заявили, що відомості, зазначені у зверненні про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, були підтверджені стосовно декларації за 2016 рік, поданої Богданом Дубневичем.