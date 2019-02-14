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НАПК выявило в декларации нардепа недостоверные данные на 2,8 млн грн

НАПК выявило в декларации нардепа недостоверные данные на 2,8 млн грн

Киев  •  УНН

 • 9978 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовного преступления в декларации народного депутата и других должностных лиц. В частности, после проверки декларации народного депутата Богдана Дубневича НАПК установлено недостоверные сведения на сумму более 2,8 млн грн, о чем сообщено НАБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Богдан Дубневич в декларации за 2016 год не задекларировал 7 собственных земельных участков и один участок жены, а также не указал стоимость еще пяти объектов - четырех квартир жены и своего земельного участка. Кроме того, депутат не задекларировал корпоративные права жены в четырех хозяйственных обществах, недостоверно указал сумму ее дохода от сдачи имущества в аренду и не указал сумму полученных им дивидендов. Всего в декларации депутата установлено недостоверные сведения на сумму более 2,8 млн грн, о чем сообщено в Национальное антикоррупционное бюро", - сообщили в НАПК.

В общем НАПК утвердило обоснованные выводы в отношении народного депутата Богдана Дубневича, депутата Соледарского городского совета Донецкой области Юрия Пластуна, депутата Хмельницкого областного совета Андрея Гордийчука, депутата Житомирского городского совета Сергея Пидюры, первого заместителя прокурора Черниговской области Юрия Балева и заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов, директора департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Андрея Бабского.

По данным НАПК, в частности, Юрий Балев в декларации за 2015 год не задекларировал квартиру жены и земельный участок, который она арендует, и недостоверно указал сумму своего дохода. Соответствующие объекты жены прокурор не указал и в декларации за 2016 год, указали в Агентстве. "О декларировании недостоверной информации на сумму более 1,4 млн грн в каждой декларации сообщено Национальное антикоррупционное бюро", - добавили в НАПК.

Напомним, в НАПК ранее заявили, что сведения, указанные в обращении о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, были подтверждены относительно декларации за 2016 год, представленной Богданом Дубневичем.

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