НАПК проверило декларации нардепов Мураева и Семенченко

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 13410 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 37756 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119290 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122250 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124197 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122402 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154403 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117321 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141269 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145179 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 74905 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 123305 просмотра
Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

8 марта, 07:14 • 32321 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

8 марта, 07:19 • 39506 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

8 марта, 07:59 • 62505 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 119988 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 154403 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 167469 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 178808 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 236715 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 119293 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 86235 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 101902 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 105382 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 105068 просмотра
Актуальное
НАПК проверило декларации нардепов Мураева и Семенченко

НАПК проверило декларации нардепов Мураева и Семенченко

Киев  •  УНН

 • 12905 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о завершении полных проверок деклараций за 2015-2017 годы, представленных 15-ю декларантами, среди которых судьи и два народных депутата Украины Евгений Мураев и Семен Семенченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК на заседании приняло решение о завершении полных проверок деклараций за 2015-2017 годы, представленных 15-ю декларантами, среди которых народные депутаты Украины и судьи. По результатам проверок, которые начались на основании сообщений от разоблачителей коррупции, общественных организаций и правоохранительных органов, приведенные в этих сообщениях факты подтвердились полностью отношении 6-ти декларантов, не подтвердились - в отношении 3-х человек, подтвердились частично - в отношении 2-х человек. Проверки в отношении 4-х декларантов были начаты на основании ст. 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - сообщили а Агентстве.

Так, НАПК приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных:

  • Евгением Мураевым, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Семеном Семенченко, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 год (исправленной).
  • Иваном Бандурой, судьей Святошинского районного суда города Киева, за 2017 год.
  • Павлом Борисенко, судьей Днепропетровского окружного административного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Николаем Гимоном, судьей Днепропетровского апелляционного административного суда, за 2015 и 2016 годы, а также судьей Кассационного административного суда Верховного Суда - за 2017 год.
  • Виктором Глиняным, судьей, заместителем председателя Апелляционного суда города Киева, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Виталием Давнием, судьей апелляционного суда Черновицкой области, за 2015 год (исправленной), а также за 2016 и 2017 годы.
  • Еленой Кузьмишин, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015, 2016 (исправленной), а также за 2017 годы.
  • Ларисой Мороз, судьей Высшего административного суда Украины, за 2015, 2016 годы, а также судьей Кассационного административного суда Верховного Суда - за 2017 год.
  • Александром Стародубом, судьей Высшего административного суда Украины, за 2015, 2016 годы, а также судьей Кассационного административного суда Верховного Суда - за 2017 год.
  • Евгением Чаку, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015 год, а также судьей Киевского апелляционного административного суда за 2016, 2017 годы.
  • Игорем Тереховым, первым заместителем Харьковского городского головы, за 2015 год (исправленной), а также за 2016, 2017 годы.
  • Алексеем Чепурко, заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов исполнительного комитета Полтавского городского совета, за 2015, 2016 годы, а также за период с 1 января по 24 марта 2017 года (перед увольнением).
  • Эльзары Кайбуллаевой, следователем следственного отделения Новотроицкого отделения полиции ГУ НП в Херсонской области, за 2016 год.
  • Михаилом Новиковым, заведующим сектором контроля за оборотом марок акцизного налога ГУ ГФС в Винницкой области, за 2017 год.

    • Кроме этого, во время заседания приняты решения о продлении срока полных проверок деклараций в отношении 18-ти человек.

    Напомним, НАПК выявило в декларации нардепа недостоверные данные на 2,8 млн грн.

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

    политикаКриминал и ЧП

    Обратиться по вопросам размещения рекламы