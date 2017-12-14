НАПК закрыло доступ к электронным декларация для сотрудников НАБУ

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 7030 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100338 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102357 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102671 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116936 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103502 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105930 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112743 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117242 просмотра

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НАПК закрыло доступ к электронным декларация для сотрудников НАБУ

НАПК закрыло доступ к электронным декларация для сотрудников НАБУ

Киев  •  УНН

 • 11612 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Решением Национального агентства по вопросу предотвращения коррупции доступ к электронной деклараций для сотрудников Национального антикоррупционного бюро закрыто. Об этом УНН сообщили в НАПК.

"Решением НАПК доступ закрыт. Открыто уголовное производство и сейчас этим вопросом занимается киберполиции", - сообщили в НАПК.

Как сообщал УНН 8 декабря Назка на своем заседании приняло решение закрыть сотрудникам НАБУ доступ к электронной декларации.

Решение принято на период выяснения обстоятельств, указывающих на изменение статуса ежегодной декларации за 2016 в ИТС Реестр одного из субъектов декларирования. Национальное агентство зафиксировало, что было сделано и подтвержденно собственной электронной цифровой подписью уполномоченного лица НАБУ изменение электронной декларации. НАБУ пока ситуацию не комментирует.

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