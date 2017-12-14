НАПК закрыло доступ к электронным декларация для сотрудников НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Решением Национального агентства по вопросу предотвращения коррупции доступ к электронной деклараций для сотрудников Национального антикоррупционного бюро закрыто. Об этом УНН сообщили в НАПК.
"Решением НАПК доступ закрыт. Открыто уголовное производство и сейчас этим вопросом занимается киберполиции", - сообщили в НАПК.
Как сообщал УНН 8 декабря Назка на своем заседании приняло решение закрыть сотрудникам НАБУ доступ к электронной декларации.
Решение принято на период выяснения обстоятельств, указывающих на изменение статуса ежегодной декларации за 2016 в ИТС Реестр одного из субъектов декларирования. Национальное агентство зафиксировало, что было сделано и подтвержденно собственной электронной цифровой подписью уполномоченного лица НАБУ изменение электронной декларации. НАБУ пока ситуацию не комментирует.