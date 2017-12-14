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НАЗК закрило доступ до е-декларацій для співробітників НАБУ

НАЗК закрило доступ до е-декларацій для співробітників НАБУ

Київ • УНН

 • 11613 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Рішенням Національного агентства з питання запобігання корупції доступ до е-декларацій для співробітників Національного антикорупційного бюро закрито. Про це УНН повідомили у НАЗК.

“Рішенням НАЗК доступ закритий. Відкрито кримінальне провадження і зараз цим питанням займається кіберполіція”, — повідомили у НАЗК.

Як повідомляв УНН, 8 грудня НАЗК на своєму засіданні ухвалило рішення закрити співробітникам НАБУ доступ до е-декларацій.
Рішення прийняте на період з’ясування обставин, що вказують на зміну статусу щорічної декларації за 2016 рік в ІТС Реєстр одного із суб’єктів декларування. Національне агентство зафіксувало, що була зроблена та підтверджена власним електронним цифровим підписом уповноваженої особи НАБУ зміна е-декларації. НАБУ поки ситуацію не коментує.

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