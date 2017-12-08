НАЗК призупинить доступ до системи е-декларування для працівників НАБУ

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції призупиняє доступ уповноваженим особам НАБУ до документів з конфіденційною інформацією про суб’єктів декларування в інформаційно-телекомунікаційній системі "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Рішення про це було обговорено та прийнято під час засідання агентства та підтримано всіма членами НАЗК, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.