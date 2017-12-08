НАЗК призупинить доступ до системи е-декларування для працівників НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції призупиняє доступ уповноваженим особам НАБУ до документів з конфіденційною інформацією про суб’єктів декларування в інформаційно-телекомунікаційній системі "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Рішення про це було обговорено та прийнято під час засідання агентства та підтримано всіма членами НАЗК, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Рішення прийняте на період з’ясування обставин, що вказують на зміну статусу щорічної декларації за 2016 рік в ІТС Реєстр одного із суб’єктів декларування. Національне агентство зафіксувало, що була зроблена та підтверджена власним електронним цифровим підписом уповноваженої особи НАБУ зміна е-декларації", - йдеться у повідомленні.
Національне агентство звернеться з відповідними листами до правоохоронних органів.
"Надати Писаренку доручення підготувати відповідне звернення до правоохоронних органів, щодо даної ситуації… Вжити заходів із зупиненням поки що доступу працівників Національного антикорупційного бюро до системи", - сказала голова НАЗК Наталія Корчак під час засідання.
Як зазначається, відповідно до положень меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між НАЗК та НАБУ, останнє отримало віддалений прямий доступ до ІТС Реєстр 10 травня 2017 року з використанням захищеного каналу зв’язку, побудованого на базі захищеної мережі конфіденційного зв’язку, яка має атестат КСЗІ. З цього часу уповноважені особи НАБУ, як зазначається, переглянули 3587 документів з конфіденційною інформацією. Також положеннями цього меморандуму виключається будь-яке втручання в зміст документів, додали у НАЗК.
Під час засідання у НАЗК повідомили, що доступ до системи був виділений для 122 працівників НАБУ.
При цьому УНН у прес-службі НАБУ на прохання прокоментувати таке рішення НАЗК заявили, що "перевіряють інформацію".
Нагадаємо, НАЗК розпочало повну перевірку ще 12 е-декларацій.