НАПК приостановит доступ к системе э-декларирования для работников НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приостанавливает доступ уполномоченным лицам НАБУ к документам с конфиденциальной информацией о субъектах декларирования в информационно-телекоммуникационной системе "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления". Решение об этом было обсуждено и принято на заседании агентства и поддержано всеми членами НАПК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Решение принято на период выяснения обстоятельств, указывающих на изменение статуса ежегодной декларации за 2016 год в ИТС Реестр одного из субъектов декларирования. Национальное агентство зафиксировало, что было сделано и подтверждено собственной электронной цифровой подписью уполномоченного лица НАБУ изменение электронной декларации", - говорится в сообщении.
Национальное агентство обратится с соответствующими письмами в правоохранительные органы.
"Предоставить Писаренко поручение подготовить соответствующее обращение в правоохранительные органы, по данной ситуации... Принять меры с остановкой пока доступа работникам Национального антикоррупционного бюро в систему", - сказала глава НАПК Наталья Корчак во время заседания.
Как отмечается в соответствии с положениями меморандума о сотрудничестве и обмене информацией между НАПК и НАБУ, последнее получило удаленный прямой доступ к ИТС Реестр 10 мая 2017 года с использованием защищенного канала связи, построенного на базе защищенной сети конфиденциальной связи, которая имеет аттестат КСЗИ. С этого времени уполномоченные лица НАБУ, как отмечается, просмотрели 3587 документов с конфиденциальной информацией. Также положениями этого меморандума исключается любое вмешательство в содержание документов, добавили в НАПК.
Во время заседания в НАПК сообщили, что доступ к системе был выделен для 122 работников НАБУ.
При этом УНН в пресс-службе НАБУ на просьбу прокомментировать такое решение НАПК заявили, что "проверяют информацию".