НАПК приостановит доступ к системе э-декларирования для работников НАБУ

"Решение принято на период выяснения обстоятельств, указывающих на изменение статуса ежегодной декларации за 2016 год в ИТС Реестр одного из субъектов декларирования. Национальное агентство зафиксировало, что было сделано и подтверждено собственной электронной цифровой подписью уполномоченного лица НАБУ изменение электронной декларации", - говорится в сообщении.

Национальное агентство обратится с соответствующими письмами в правоохранительные органы.

"Предоставить Писаренко поручение подготовить соответствующее обращение в правоохранительные органы, по данной ситуации... Принять меры с остановкой пока доступа работникам Национального антикоррупционного бюро в систему", - сказала глава НАПК Наталья Корчак во время заседания.

Как отмечается в соответствии с положениями меморандума о сотрудничестве и обмене информацией между НАПК и НАБУ, последнее получило удаленный прямой доступ к ИТС Реестр 10 мая 2017 года с использованием защищенного канала связи, построенного на базе защищенной сети конфиденциальной связи, которая имеет аттестат КСЗИ. С этого времени уполномоченные лица НАБУ, как отмечается, просмотрели 3587 документов с конфиденциальной информацией. Также положениями этого меморандума исключается любое вмешательство в содержание документов, добавили в НАПК.

Во время заседания в НАПК сообщили, что доступ к системе был выделен для 122 работников НАБУ.

При этом УНН в пресс-службе НАБУ на просьбу прокомментировать такое решение НАПК заявили, что "проверяют информацию".

Напомним, НАПК начало полную проверку еще 12 э-деклараций.