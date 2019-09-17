НАПК внесло предписания руководителям Нацкомфинуслуг и Госрезерва
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания председателям Нацкомфинуслуг Игорь Пашку и Госрезерва Павлу Котову. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"На заседании 13 сентября НАПК приняло решение о внесении двух предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона. По результатам плановых проверок предписания внесены главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Игорю Пашку и и.о. председателя Государственного агентства резерва Украины Павлу Котову", - говорится в сообщении.
В частности, в Нацкомфинуслуг Нацагентство установило нарушения в части осуществления контроля за представлением чиновниками деклараций, организации проведения специальных проверок.
В Госрезерве, по данным НАПК, не осуществили проверку факта представления деклараций 17-ю должностными лицами и не уведомили Национальное агентство о 21 случае непредоставления и/или несвоевременного представления деклараций. Также нарушения законодательства установлены в части организации проведения специальных проверок.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции требует устранить нарушения требований законодательства, а также инициировать проведение служебных расследований с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению требований законодательства. По результатам - принять меры в установленном законом порядке", - сказано в сообщении.
Как указано, предписание Нацагентства является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.
Напомним, ранее НАПК внесло предписание новому министру экономического развития, а также новому министру по делам ветеранов.