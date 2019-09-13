НАЗК внесло припис новому міністру економічного розвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофію Милованову. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофію Милованову", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними НАЗК, припис Милованову стосується директора державного підприємства "Державний позашкільний навчальний заклад "Перспектива" Андрія Люшина, який не повідомив про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою з близькими особами – дружиною та дочкою.
"Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає провести службове розслідування задля виявлення причин та умов, що призвели до вчинення директором державного підприємства "Державний позашкільний навчальний заклад "Перспектива" Андрієм Люшиним правопорушення, пов’язаного з корупцією, та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності", - повідомили у Нацагентстві.
Як повідомляв УНН, раніше НАЗК внесло припис новому міністру у справах ветеранів.