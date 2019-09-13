НАПК внесло предписание новому министру экономического развития
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову", - говорится в сообщении.
Так, по данным НАПК, предписание Милованову касается директора государственного предприятия "Государственное внешкольное учебное заведение "Перспектива" Андрея Люшина, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с близкими лицами - женой и дочерью.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции требует провести служебное расследование для выявления причин и условий, приведших к совершению директором государственного предприятия "Государственное внешкольное учебное заведение "Перспектива" Андреем Люшиным правонарушения, связанного с коррупцией, и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - сообщили в Нацагентстве.
Как сообщал УНН, ранее НАПК внесло предписание новому министру по делам ветеранов.