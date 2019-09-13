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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56512 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111011 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102861 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109954 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119516 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148210 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148615 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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НАПК внесло предписание новому министру экономического развития

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову", - говорится в сообщении.

Так, по данным НАПК, предписание Милованову касается директора государственного предприятия "Государственное внешкольное учебное заведение "Перспектива" Андрея Люшина, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с близкими лицами - женой и дочерью.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции требует провести служебное расследование для выявления причин и условий, приведших к совершению директором государственного предприятия "Государственное внешкольное учебное заведение "Перспектива" Андреем Люшиным правонарушения, связанного с коррупцией, и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - сообщили в Нацагентстве.

Как сообщал УНН, ранее НАПК внесло предписание новому министру по делам ветеранов.

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